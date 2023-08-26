Kim bu pitbull besleyen katiller? Hesabını sorun bu katillerden

İstanbul Bakırköy'de beslenmesi ve bakılması yasak olan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Köpeğin sahibi 2 kişi gözaltına alındı. Vatandaşlar "Bu katillere en ağır ceza verilmeli" diyerek tepki gösterdi.

KAYNAK: DHA
Kim bu pitbull besleyen katiller? Hesabını sorun bu katillerden

DHA'nın haberine göre, olay, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin garaj kapısında bağlı bulunan ve Türkiye'de beslenmesi yasak olan pitbul cinsi köpek Ahmet Donanmaoğlu'na saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Donanmaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya tanık olan vatandaşlar "Bu hayvanların beslenmesi kanunen de yasaklanmıştı. Ama yine de besleniyor. Ağzına ısırmasını engel olacak ağızlık bile takmayan sahipleri bir vahşete daha neden oldu. Bunlara en ağır ceza verilmeli ki tedbirlerini alsınlar" diyerek dehşete tepki gösterdi.

Köpeğin sahibi olduklarını belirten Elif Y. ve Emre A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Donanmaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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