Kim Kardashian erkek mankenin üzerine yattı. Kendi markasının tanıtımı için her şeyi yapıyor

Kim Kardashian, servetine servet katmaya devam ederken asla mola vermiyor. Kardashian kendi markası için modellik yaparken sınırları zorluyor. Ünlü yıldız son olarak yeni koleksiyonunu erkek modellerin üzerine çıkarak tanıttı.

Kim Kardashian erkek mankenin üzerine yattı. Kendi markasının tanıtımı için her şeyi yapıyor

Editör: Osmancan EROK

Sadece bir televizyon yıldızı olarak değil, girişimci bir iş kadını olarak da para kazanan Kim Kardashian, korse markası Skims'in büyümesiyle servetini yüzde 50'den fazla artırmıştı.

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Markasının yeni koleksiyonlarını kendisi giyip tanıtan Kim cesur moda çekimlerinde sınırları zorlamasıyla tanınır. Ünlü yıldız bu sefer kendi markası için sınırları zorluyor.

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Kim Kardashian, erkek modellerin de dahil olduğu SKIMS kampanyasıyla gündem oldu.

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Kim, yakışıklı bir erkek modelin üzerine uzanırken küçük siyah suni deri bir bikiniyle dikkat çekti.

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