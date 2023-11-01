Kim Kardashian'ın çocuklarının filmden kazandığı ücret dudak uçuklattı

Reality show yıldızı Kim Kardashian'ın çocuklarının 'Paw Patrol: Süper Film' seslendirme ücreti ortaya çıktı.

Kim Kardashian'ın çocuklarının filmden kazandığı ücret dudak uçuklattı

Kim Kardashian gibi "Paw Patrol: Süper Film"de seslendirme yapan ünlü yıldızın North West ile Saint West'in aldıkları ücret ortaya çıktı.

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NTV'de yer alan habere göre; Kim Kardashian'ın çocukları sinema yıldızı oldu. 10 yaşındaki kızı North West ve 7 yaşındaki oğlu Saint West, animasyon film "Paw Patrol: Süper Film"de seslendirme yaptı. West kardeşlerin filmden ne kadar kazandıkları ortaya çıktı.

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The Blast'ın elde ettiği yasal belgelere göre filmde Dot karakterine sesiyle hayat veren North West 20 bin dolar, Meteor Max karakterini canlandıran kardeşi Saint West ise 10 bin dolar kazandı.

Çocukların sözleşmelerinde, filmin tanıtımında kullanılmak üzere seslendirme anının kamera arkası görüntülerinin kullanılma izni de yer aldı.

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Çocukların sözleşmesinde, imza için yaşları yeterli olmadığından onlar adına anneleri Kim Kardashian'ın imzası bulunuyor.

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