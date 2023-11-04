Kim Kardashian’dan skandal Gazze paylaşımı. Çocuklarını da alet etti

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında binlerce çocuk hayatını kaybederken ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın Cadılar Bayramı için oğullarına giydirdiği kıyafet vicdanları sızlattı.

Kardashian'ın zombi kostümü olarak oğullarını soktuğu hal Gazze'de yaşanan saldırıda yaralanan çocuklara benzetildi.

OĞULLARINI ZOMBİYE BENZETMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan katliama sessiz kalan Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için çocuklarını zombi gibi giydirmeye çalıştı. Ancak Kardashian'ın oğulları, Gazze'de yaralanan çocuklara benzetildi.

Ünlü isim, oğullarına yırtık forma giydirerek vücudunda yara izleri yapıp kan benzeri bir sıvı sürdü.