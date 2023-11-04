Kim Kardashian’dan skandal Gazze paylaşımı. Çocuklarını da alet etti

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'ın Cadılar Bayramı için oğullarına giydirdiği zombi kıyafetleri, Gazze'de yaralanan ve hayatını kaybeden çocuklara benzetildi. Kardashian'ın paylaşımına tepki yağdı.

Kim Kardashian’dan skandal Gazze paylaşımı. Çocuklarını da alet etti

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında binlerce çocuk hayatını kaybederken ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın Cadılar Bayramı için oğullarına giydirdiği kıyafet vicdanları sızlattı.

gettyimages-1485742281-f0de57bebc1d496694732d36eadb9529.jpg

Kardashian'ın zombi kostümü olarak oğullarını soktuğu hal Gazze'de yaşanan saldırıda yaralanan çocuklara benzetildi.

kim-kardashian-dan-skandal-hareket-cocuklarini-16498031-3629-m.jpg

OĞULLARINI ZOMBİYE BENZETMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan katliama sessiz kalan Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için çocuklarını zombi gibi giydirmeye çalıştı. Ancak Kardashian'ın oğulları, Gazze'de yaralanan çocuklara benzetildi.

kim-kardashian-dan-skandal-hareket-cocuklarini-16498031-6060-m.jpg

Ünlü isim, oğullarına yırtık forma giydirerek vücudunda yara izleri yapıp kan benzeri bir sıvı sürdü.

kim-kardashian-dan-skandal-hareket-cocuklarini-16498030-505-m.jpg

İlgili Haberler
Kim Kardashian'ın çocuklarının filmden kazandığı ücret dudak uçuklattı
Kim Kardashian'ın deri pantolonu yayın sırasında patladı
Kim Kardashian'ı görenler Hadise sandı. Ortalık karıştı
Kim Kardashian erkek mankenin üzerine yattı. Kendi markasının tanıtımı için her şeyi yapıyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Son Haberler
CHP kongresinde flaş gelişme. Aday olamadılar Siyaset
CHP kongresinde flaş gelişme. Aday olamadılar
Mucize ot böyle zayıflatıyor Şifalı Bitkiler
Mucize ot böyle zayıflatıyor
Futbolda yolsuzluk soruşturması başladı Spor
Futbolda yolsuzluk soruşturması başladı
İsmail Kartal’ın Trabzonspor maçında özel görev vereceği isim belli oldu Spor
İsmail Kartal’ın Trabzonspor maçında özel görev vereceği isim belli oldu
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı
Tolga Şardan için CHP Kurultayı'nda bütün gazeteciler yakalarına bunu taktı Gündem
Tolga Şardan için CHP Kurultayı'nda bütün gazeteciler yakalarına bunu taktı
Özel ekip kuruldu! O araçlar trafikten men edilecek Ekonomi
Özel ekip kuruldu! O araçlar trafikten men edilecek