Tokat Belediye Başkanı tarafından davet aldı. Tokat cevabı yüzünden 5 milyon kaybetmişti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışmasında 5 milyon liralık soruda elenen yarışmacı Eyüp İşler'i ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu Tokat'a davet etti.

Tokat Belediye Başkanı tarafından davet aldı. Tokat cevabı yüzünden 5 milyon kaybetmişti

"Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışmasında bir ilke imza atarak 5 milyon liralık soruyu açtıran ve soruya ''Tokat''" cevabını vererek yarışmayı kaybeden Eyüp İşler, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından kente davet edildi.

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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bilgi yarışmasında "Tokat" cevabını vererek 5 milyon liralık ödülü kaybeden yarışmacı Eyüp İşler ve yarışma sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu Tokat'a davet etti.

"KENAN İMİRZALIOĞLU'NU VE EYÜP İŞLER'İ TOKAT'A DAVET EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak davette bulunan Başkan Eroğlu, paylaşımda, "Tokat'ımız; Hazreti Mevlana'nın Konya'dan sonra konakladığı ikinci şehir olan, 'Tokat'a gitmek gerek' diyerek övdüğü, 900 adımda 900 yıllık tarihin gezilebildiği, Evliya Çelebi'nin 'Alimler ve Fazıllar Yurdu' diyerek Seyahatnamesi'nde bahsettiği, sahip olduğu tarihi eserlerle Anadolu'nun açık hava müzesi olan, gönlü açık, deli yürek, misafirperver insanların yaşadığı bir şehirdir. Çok değerli yarışmacı kardeşimiz, adaşım Eyüp İşler'in son soruyu bilememesine çok üzüldük. Yarışmanın sunucusu çok kıymetli sanatçımız Kenan İmirzalıoğlu'nu ve yarışmacı kardeşimiz Eyüp İşler'i Tokat'ımızı keşfetmek, ecdadın bin yıllık geçmişini görmek ve Tokat'ın eşsiz mutfağından lezzetleri tatmak için kadim şehir Tokat'ımızda misafirimiz olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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"KİM MİLYONER OLMAK İSTER?" YARIŞMASI TARİHİNDE BİR İLK

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında önceki akşam 13'üncü soru yani 5 milyon lira değerindeki soru ilk kez açıldı.

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İşte 5 milyonluk soru:

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A) Çorum

B) Yozgat

C) Sivas

D) Tokat

Doğru cevap: Çorum

Öte yandan İşler, 5 milyon lira değerindeki soruya "Tokat" cevabını vererek yanlış yanıtladı

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