'Kim Milyoner Olmak İster’de 'romantik' anlar; ''Seni seviyorum'' dedi soruyu soramadı

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de telefon joker hakkını kullanan yarışmacı joker olarak eşini arattı. 30 saniyede soru sorması gereken yarışmacı Osman Çalış, bu süreyi eşine "Seni seviyorum" demek için kullanmayı tercih etti.

Yarışmacı Osman Çalış, "Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusu için telefon joker hakkını kullandı. Telefon joker hakkını kullanan Çalış, soruyu eşi Zekiye Çalış'a sormak istedi.

O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ise oldukça şaşırdı. Yarışmacı, milyonların önünde eşine "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" dedi. Eşi ise "Ben de seni çok seviyorum" diyerek yarışmada daha önce görülmemiş bir an yaşandı. Yarışmacı ise soruya yanlış cevap vererek 30 TL ile ayrıldı.