Kim Min Jae kararını verdi. Geri dönüyor

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Kim Min Jae kararını verdi. Geri dönüyor
Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae’nin transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’den Napoli’ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olan ve İtalyan ekibi ile şampiyonluk sevinci yaşayan Kim Min Jae, bu sezonun başında 50 milyon Euro gibi büyük bir bedelle Almanya’nın köklü kulüplerinden Bayern Münih’e transfer olmuştu.

Bayern Münih’te beklenen oynama süresini bulmakta zorlanan başarılı defans oyuncusu Kim Min Jae hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınına göre Napoli, başarılı defans oyuncusunu tekrar takıma dahil etmek için hamleler yapacak.

Napoli; Kim Min Jae’yi kiralık olarak tekrar kadroya katmayı planlıyor. Ancak transferin önündeki en büyük engel olarak oyuncunun 8,5 milyon Euro’luk yıllık maaşı gösteriliyor.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 29 maça çıkan Kim Min Jae, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Güney Koreli yıldızın güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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