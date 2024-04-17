Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Fenerbahçeliler gece gece bayram yaptı

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Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Fenerbahçeliler gece gece bayram yaptı
Acun Ilıcalı gece yarısı yaptığı açıklamayla; Fenerbahçe'nin perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçının Exxen yerine TV8'den şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertli ekip ilk maçı deplasmanda 3-2 kaybetmişti.

Fenerbahçe; perşembe günü Ülker Stadı'nda saat 22.00’de başlayacak maçta yarı finale çıkma mücadelesi verecek. .

Dijital yayın platformu Exxen’in sahibi ve TV8 kanalının patronu Acun Ilıcalı, bu heyecan verici maçın TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacağını müjdeledi.

Survivor yarışmasında konuşan Ilıcalı, “Bu perşembe günü TV8’de Fenerbahçe-Olympiakos maçını canlı yayınlayacağız. Maçın başlama saati 22.00 olduğundan, o günkü yayınımız biraz daha kısa olacak” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı’nın açıklaması sonrasında, maçın promosyonu TV8’in sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlandı.

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