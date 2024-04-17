Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Fenerbahçeliler gece gece bayram yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertli ekip ilk maçı deplasmanda 3-2 kaybetmişti.

Fenerbahçe; perşembe günü Ülker Stadı'nda saat 22.00’de başlayacak maçta yarı finale çıkma mücadelesi verecek. .

Dijital yayın platformu Exxen’in sahibi ve TV8 kanalının patronu Acun Ilıcalı, bu heyecan verici maçın TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacağını müjdeledi.

Survivor yarışmasında konuşan Ilıcalı, “Bu perşembe günü TV8’de Fenerbahçe-Olympiakos maçını canlı yayınlayacağız. Maçın başlama saati 22.00 olduğundan, o günkü yayınımız biraz daha kısa olacak” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı’nın açıklaması sonrasında, maçın promosyonu TV8’in sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlandı.