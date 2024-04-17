Borussia Dortmund: 4 Atletico Madrid: 2

Kaynak: Haber Merkezi
Borussia Dortmund: 4 Atletico Madrid: 2
Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid'i 4-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bundedsliga ekibi Borussia Dortmund ve La Liga ekibi Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Atletico Madrid maçı sahasında 2-1 kazansada Almanya'da oynanan karşılaşmada 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Julian Brandt, 39. dakikada Ian Maatsen, 71. dakikada Niclas Füllkrug ve 74. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Atletico Madrid'in gollerini ise 49. dakikada Mats Hummels (KK) ve 64. dakikadaAngel Correa attı.

Bu sonuç ile birlikte genel skorda 5-3 öne geçen Borussia Dortmund adını yarı finale yazdırdı.

Alman ekibinin rakibi Barcelona'yı geçen PSG oldu.

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