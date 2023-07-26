Mansur Yavaş’a karşı aday Turgut Altınok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin iki büyükşehir adayını şöyle açıkladı:

-İstanbul’da Ekrem İmamoğlu…

-Ankara’da Mansur Yavaş…

Kılıçdaroğlu belediye başkanları ile genel merkezde yaptığı toplantıda 31 Mart Yerel Seçimi için şu talimatı verdi:

-“İttifak olmayacak şekilde çalışmalara başlayın…”

Muhalefet partileri ittifak yapmaktan vazgeçince AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gün doğdu.

Erdoğan fırsat bu fırsattır diyerek yerel seçim için isim belirleme çalışmalarına hız verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP’li Ekrem İmamoğlu’na karşı Erdoğan’ın adayı belli oldu:

-Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.

Göksu, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanvekilidir.

Saraya yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Erdoğan, İstanbul aşkına kavuşmak için AKP genel merkez yönetimine, milletvekillerine ve bakanlarına şu talimatı verdi

-“İlk hedefimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’dır…

Bütün gücümüzle 2019’da CHP’ye geçen 11 büyükşehir belediye başkanlığını kazanmak için çalışmalıyız.”

İmamoğlu’nun Ekim ayında yapılacak kurultayda CHP genel başkan adaylığı da söz konusu.

Hukuken değil ama İmamoğlu’na siyaseten verilen siyasi yasak AKP’nin elinde ve ne zaman yürürlüğe koyacağı belli olmayan önemli bir silahtır.

CHP’nin önceki lideri Deniz Baykal döneminde 2003’te Erdoğan’ın siyasi yasağı, Meclis’te verdiği oylarla kaldırıldı.

Erdoğan’ın ise İmamoğlu hatta Canan Kaftancıoğlu için böyle bir demokratik karar alması hayal bile edilmez.

Ankara’ya gelince, önemli kulis bilgileri vereyim...

Uzun süredir siyasilerle fotoğraf vermeyen Melih Gökçek, Tarım Ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi ziyaret etti…

“İyi hasret giderdik” diyen Gökçek, sosyal medya hesabından buluşmanın fotoğrafını da paylaştı.

Görüştüğüm AKP’li bazı siyasetçiler Gökçek’in bu paylaşımını Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açısından şöyle yorumladılar:

-Ya Melih Gökçek,

-Ya Veysel Tiryaki…

Bu yorumlar üzerine Saray’a çok yakın isimlerle konuştum ve Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklıyorum:

-Turgut Altınok…

Altınok 25 yaşında MHP Keçiören İlçe Başkanı, 12 Eylül Darbesi'nden sonra MHP Genel Sekreteri, 1994’te MHP’nin Keçiören Belediye Başkanı oldu.

17 Ocak 1999’da Fazilet Partisi'nden yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Fazilet Partisi'nin kapatılıp Saadet Partisi'nin kurulması üzerine Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte AKP'nin kurucuları arasında yer alarak 2004 ve 2019’da Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Değerli okurlarım,

Kuşku yok ki 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim çok önemli.

Birincisi;

21 yılını tamamlayacak AKP için hem 2023 seçimini taçlandırmak hem de güvenoyu tazelemek açısından önem taşır.

İkincisi;

CHP’nin İYİ Parti ile yaptığı ittifak ile 2019 yerel seçiminde 25 yıllık AKP iktidarı hezimete uğratıldı.

İstanbul ve Ankara başta 11 ilde büyükşehir belediye başkanlığı kazanıldı.

Meral Akşener’in, “Savaşacağız” diyerek İYİ Parti’nin kapısını ittifaklara kapattığını ve bu kararın Erdoğan’ın ekmeğine yağ süreceğini yazmıştım.

İYİ Parti yöneticileri yaptığım konuşmada şunları söylediler:

-“Sayın Akşener’in Sayın Ekrem İmamoğlu’na verdiği destek dikkate alınırsa, özellikle İstanbul için ittifak söz konusu olabilir. Bu CHP’den gelecek öneriye bağlı…”

Ankara’da ise 2019’da Millet İttifakı adayı olarak Akşener’in önerisi ve Kılıçdaroğlu’nun kabulü ile Mansur Yavaş aday gösterilip Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Yavaş’ı 2024 için tekrar aday gösterince Ankara’da İYİ Parti ve CHP ittifakı da ilan edilmiş oldu.