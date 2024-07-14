Kira destek ödemeleri belli oldu. Başvuranlara aylık ödeme yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Meclisi'ne sunulan kira destek projesi teklifi ile ilgili açıklama yaptı.

Gürkan Akgün, ekonomik kriz koşullarında yapı maliyetlerinin arttığını belirterek, İBB'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir kampanya başlatacağını söyledi. Hazırlanan projede, KİPTAŞ aracılığıyla yeniden yapım maliyetlerine destek verilece ve E Sınıfı yapılar için kira yardımı yapılacak. Diğer yandan Bayrampaşa'da geçici kiralık konut bölgesi kurulması da proje içinde bulunuyor.

Gürkan Akgün, projenin İBB Meclisi tarafından onaylanması halinde İstanbul'da kentsel dönüşüm süreçlerinin bir anda hızlandırılacağını ve ekonomik anlamda zor durumda kalan vatandaşların yanında olacaklarını dile getirdi. Akgün kirada oturanların bu desteklerden nasıl faydalanabileceklerini anlattı.

Projenin şartları arasında, destek verilecek yapıların belirli koşulları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Bu koşullar başında ise yapının riskli yapı olarak belirlenmiş olması ve İstanbul Yenileniyor platformu tarafından onay alınmış olması gerekiyor.

Diğer yandan başvuran kişinin üzerinde kayıtlı başka bir mülkün olmaması ve hisseli tapu sahiplerinin hisselerinin yüzde 50'nin altında bir oranda olması gerekiyor.

Ödenecek destek oranları ise başvuran kişilerin gelir durumlarına göre belirlenecek. Toplam hane içi geliri 2 asgari ücret altında olanlar için yüzde 60, emekliler için yüzde 65, toplam hane içi geliri 3 asgari ücret altında olanlar için yüzde 40 destek verilecek.