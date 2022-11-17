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Siverek’te silahlı kavga

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 01:29
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Kıraathanede iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Siverek’te silahlı kavga
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Olay gece geç saatlerde, ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Alınan bilgiler göre henüz nedeni öğrenilemeyen bir durumdan ötürü 2 grup arasında tartışma çıktı, tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermilerle Y.B ve S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Y.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay sonrası kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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