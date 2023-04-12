12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ev sahibi gibi davranan kiracı herkesi şoke etti

Mersin'de yaşayan Kozan ailesi, evlerinde kendilerinden izinsiz şekilde oturanları çıkarmak için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:39
Takip Et

Kiracı ve ev sahibi mahkemelik oldu

Ev sahibi gibi davranan kiracı herkesi şoke etti
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, kiraladıkları kişinin parayı ödemediği gibi evlerini kendilerinden habersiz başkalarına verdiğini iddia eden Kozan ailesi, bu kişilerin de evden çıkmadığını, her gün olay çıkardığını savundu.

Mersin'de yaşayan Emrullah ve Nuriye Kozan çifti, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde bulunan evlerini tanımadıkları bir kişiye kiraya verdi. Bir süre sonra kirayı ödemeyen şahıs kayıplara karışırken, evde başkaları oturmaya başladı. Kendilerinden izinsiz evde oturan şahısların çıkmasını isteyen Kozan ailesi, zorluk çıkartanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BİZİ KENDİ EVİMİZDEN KOVDU"

Başlarından geçen olayla ilgili açıklamalarda bulunan Emrullah Kozan, 4-5 ay önce ilan verdikleri internet sitesinden vatandaşın birinin kendilerine ulaştığını söyledi. Telefonda konuştuktan sonra vatandaşı kiralamak istediği eve çağırdığını kaydeden Kozan, “Şahıs geldi ve ben ona ‘evli misin' diye sordum. O da ‘resmi olarak değilim ama dini nikahlı eşim var' dedi. Ben de 'resmi nikahınız yoksa veremem' diye söyledim. Daha sonra kendini çok acındırdı, dini nikahlı dediği kadınla telefonda beni konuşturdu ve o kadın da ‘hastayım, kalacak yerimiz yok' gibi şeyler deyince vicdanen mecbur kaldım evi verdim. Sonradan öğreniyoruz ki, bunlar böyle bir şebekeymiş. Evi tuttuktan sonra 2 ay kira ödedi, sonra para vermedi. Kirayı istemek için eve gittiğimde evde kiraladığım adam değil başka bir kadın çıktı ve o şahsı evden kovduğunu söyledi. Sonra bana ‘ben delikanlı gibi kirayı ödeyeceğim' deyince ben şok oldum. Konuşmaları hiç normal biri gibi değildi. Evi de terası da meyhane gibi yapmışlar, her yerde alkol şişeleri var. Evin camlarını kırmışlar. Sonra bizi kendi evimizden kovdu. 54 yaşındayım hayatımda bu kadar küfür bir arada görmedim, duymadım. Bize hakaretler, küfürler ederek kovdu” diye konuştu.

"BİZ İNSANLARIN HUZUR BULMASINI İSTİYORUZ"

Olayın hemen ardından durumu polise bildirdiğini söyleyen Kozan, “Polise evimizi gasp ettiklerini söyledim ancak ‘biz bir şey yapamayız' dediler. Bize savcılığa şikayet etmemizi önerdiler ve gittiler. Polisin söylediğine göre zaten adamlar sabıkalıymış, tanınan isimlermiş. Eşimle ben memur emeklileriyiz, hayatımızda böyle insanlarla hiç karşılaşmadık. Gittik avukata verdik ama o da icra davası açmış. Biz bunlardan para filan istemiyoruz, evimizden çıkmalarını istiyoruz. Biz birine kiraya verdik, o da gitmiş başka birine vermiş. Avukat yanlış dava açınca biz de eşimle birlikte cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Gerçekten bu insanların tahliyesi para için, kendimiz için değil orada oturan insanlar için istiyoruz. Çünkü her gün kavga, dövüş yapıyorlarmış. Biz insanların huzur bulmasını istiyoruz. Caminin karşısında sürekli alkol tüketiyorlar. Orada insanlar namaz kılıyor, onlar orada içki içiyor. Camiden çıkanlara küfür ediyorlar. Bir an önce yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyorum ve onların evimizden çıkarılmasını talep ediyorum. Birçok insan onlardan zaten şikayetçi” ifadelerini kullandı.

Eşi Nuriye Kozan ise şahısların en kısa sürede evlerinden çıkarılmasını isteyerek, “Yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz maddi ve manevi büyük stres içerisindeyiz. Evde sürekli alkol alınıp, kavgalar oluyor. Evimizi işgal etmişler, biz kendi sokağımızdan geçemiyoruz. Bunlar yetmiyor gibi oğluma, eşime iftira atıyorlar. Biz büyük bir buhran yaşıyoruz. Allah için bizi bu sıkıntıdan kurtarın” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
3
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
4
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
5
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
7
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.