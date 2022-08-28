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Kiracılar dikkat. Eğer o maddeyi görürseniz imza atmayın

Avukat Ali Önal, kira sözleşmeleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Önal, kiracıların neye imza attıklarını çok iyi bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 13:58
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 13:59
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Kiracılar sözleşmelere dikkat. Avukat Ali Önal uyardı. Eğer o maddeyi görürseniz imza atmayın

Kiracılar dikkat. Eğer o maddeyi görürseniz imza atmayın
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Konutta kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 11 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin ardından bazı ev sahipleri kira bedellerini artırmak için farklı yöntemlere başvurmaya başladı. Mevcut kiracının sözleşme yenilemek istemesi üzerine kirayı istediği oranda artıramayacak olan ev sahipleri, yeni kiracılarla anlaşmak ve eski kiracısını çıkarmak için tahliye taahhütnamelerini devreye soktu.

BU MADDEYE DİKKAT

Yeni kiracı bularak daha yüksek kira bedeli almak isteyen bazı ev sahipleri sözleşme yapılırken, kiracıya belirlenen tarihte konutu boşaltacağına dair tarihi belirsiz olan taahhütname imzalatıyor. Bazı ev sahipleri ise yüzde 25’in üzerinde kira artışı yapabilmek için tahliye taahhütnamesiyle mevcut kiracısını baskı altında tutuyor.

BOŞ İMZALANAN SÖZLEŞME BAŞA DERT OLDU

Geçmişte imzalanan boş tahliye taahhütnamelerinin temmuz ayı sonrasında çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğini aktaran Av. Dr. Ali Önal, “Özellikle temmuz ayında yapılan kira artışlarının ev sahipleri açısından yüzde 25 ile sınırlanması, pek çok noktada kiracıları mağdur etmekte. Ev sahipleri kira sözleşmesiyle beraber tarihi ve içeriği boş, sadece imzalanmış bir şekilde tahliye taahhütnamesi almakta. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında ‘eğer bir evrak boş olarak imzalanıp verilmişse, evrakı veren kişi bunun sonuçlarına katlanır’ denilmektedir. Dolayısıyla geçmiş dönemde kiracılar boş olarak imzaladıkları bu tahliye taahhütnamelerinde, daha sonra ev sahibiyle yaşamış olduğu sorun neticesinde; ev sahibi buna kötü niyetli şekilde bir tarih atarak doldurduğunda Yargıtay kiracıyı haksız bulmaktadır. Özellikle son dönemde yüzde 25 ile sınırlandırılması ve enflasyonun daha yüksek olmasından kaynaklı olarak ev sahipleri daha yüksek kira bedelleri talep etmekte, bunu kabul etmeyen kiracıları da bu tahliye taahhütnamesiyle tehdit etmekte. Bu noktada ilk derece mahkemesi hâkimlerinin kötü niyetli olarak yapılan bu tahliye taahhütnamelerine karşı bir yorumu var: Kira sözleşmeleri yapılırken, tahliye taahhütnamesinin baskı altında alındığı, kira artışını kabul etmeyen kiracıyı tehdit ettiği, dolayısıyla kiracıyı mağdur ettiği gerekçesiyle bu taahhütnameyi geçersiz kılma eğiliminde” diye konuştu.

“KİRACILAR NEYE İMZA ATTIKLARINI ÇOK İYİ BİLMELİLER”

Özellikle kiracıların imzaladıkları evraklar konusunda titiz ve dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden Önal, “Özellikle kiracılar neye imza attıklarını çok iyi bilmeliler. Boş bir şekilde bir tahliye taahhütnamesi imzalamamaları gerekir. Tahliye taahhütnamesi, ‘ben şu tarihte bu konutu boşaltacağım’ demektir. Bunu boş bırakmak gerçekten risklidir. Bunun boş verilmemesi önemlidir. Boş verildiğinde ilk derece mahkemesi hâkimlerinin, Yargıtay’ın da benzer birkaç kararı da var, bunun baskı altında alındığı dolayısıyla tarafların eşit şartlarda sözleşme yapmadığı gerekçesiyle bu taahhütnameye dayanarak yapılan tahliye taleplerinde kiracıyı haklı bulabilmektedir” dedi. (İHA)

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Halk
28.08.2022 15:03
Asıl ev sahipleri mağdur, enflasyon yüzde 80 olduğu yerde zam yüzde 25 olur mu aradaki farkı kim verecek, ev almak kolay mı ne zorluklarla alınıyor ömür gidiyor…  
 
Okur
28.08.2022 14:42
Yüzde 25 artış zaten başlı başına hukuksuzluk demek. Makyajlı enflasyon yüzde 80, maaşlara yapılan zam oranları yüksek, beğenmeyen kiracı çıkıp kendine uygun yerde kiralık ev baksın.  
 
Maçkalı
28.08.2022 14:24
13 yıldır kiracı evimde çık dedim polise şikayet etti inşaatı varmış bitmeden çıkamazmış 1600 lira veriyor 130m2 dairede kimmiş mağdur zam yapmadığım yıllar var.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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