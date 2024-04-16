Selçuk Bayraktar’dan hem Türkçe hem Kürtçe yanıt! PKK destekçisi Hollandalı sözde gazeteci ‘Kürdistan’dan defol’ dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Bayraktar’dan hem Türkçe hem Kürtçe yanıt! PKK destekçisi Hollandalı sözde gazeteci ‘Kürdistan’dan defol’ dedi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Hakkari Çukurca’da çekilen fotoğrafına terör örgütü PKK destekçisi Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink’ten gelen tepkiye hem Türkçe hem de Kürtçe mesajla cevap verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bayramın ikinci günü 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile birlikte sınır birliklerini ve üslere giderek Mehmetçik’le bayramlaştı.

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Bayraktar ardından Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çekilen fotoğrafını, X hesabından “Zap Suyu üzerinde Ters lale mevsimi.. Hakkari / Çukurca Hayırlı Sabahlar” notu ile paylaşmıştı.

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Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, Bayraktar’ın bu paylaşımına, “Defol Kürdistan’dan” şeklinde mesaj yazdı.

Bayraktar bu mesaja hem Türkçe hem de Kürtçe olarak “Burası Türkiye. Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer” notuyla karşılık verdi.

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