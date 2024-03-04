Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarını engellemeye yönelik Zonguldak ve Çaycuma Başsavcılıkları ile koordineli bir şekilde Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonla 14 şüpheli belirlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda ölümcül etkiye sahip 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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14 şüpheliden 5’i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. 9 şahıs ise "uyuşturucu madde satmak" suçundan gözaltına alındı.

4 ay süren soruşturma sonucunda mahkemeye çıkarılan 9 şahıstan M.B, O.K, M.Ç, M.U ve S.Ç tutuklanarak cezaevine sevk edildi.