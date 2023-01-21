21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli’nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kırklareli’nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. Yangın söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:16
Takip Et

Kırklareli’nde evde yangın

Kırklareli’nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
+
Aa
-

Kırklareli’nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesinde bulunan bir evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Habibe Peri (62) durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken dumandan etkilenen Peri, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.

 


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
1
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
2
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
3
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
4
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
5
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
6
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
7
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.