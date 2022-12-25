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Jesus'tan bombardıman. ''Kırmızı kartlar şüpheli''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor'a yenilmelerinin gerekçesini Crespo'nun gördüğü kırmızı karta bağlarken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 09:55
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''Kırmızı kartlar şüpheli'' Jesus'tan bombardıman

Jesus'tan bombardıman. ''Kırmızı kartlar şüpheli''
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Sahada 10 kişi kalmalarından çok kısa süre sonra gol yediklerini vurgulayan Jesus, "10 kişi oynamak için gerekli düzenlemeleri yapmadan gol yedik. Bizim için önemli nokta son 3 maçta 3 kırmızı kart gördük. Bu sene aldığımız mağlubiyetler takım bir kişi eksikken oldu." diye konuştu.

Jesus, bir soru üzerine kırmızı kart görmelerinin zaman zaman oyunculardan veya hakemlerden kaynaklandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hakem konusunda Crespo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili bir şey diyemem. Ama Batshuayi ve Pedro'nun kolay kırmızı kartla atıldığını düşünüyorum. Şampiyonla Ligi'nde İsmail'in kırmızı kart gördüğü pozisyondan itibaren aramızda bunu konuştuk. Hala kontrol edemediğimiz durum. Bazen oyuncular duygusal kontrolü kaybediyor, bazen de hakemler de kolay kırmızı kart gösteriyor. Kırmızı kart daha kesin pozisyonlarda verilmeli. Liderliği kaybedeceğiz mi bilmiyorum ama en önemlisi sezon bitiminde lider olmak."

Fenerbahçe'nin bu sezon ligin çoğu haftasında hakkıyla, oynamış olduğu güçlü oyunuyla lider olduğunu kaydeden Jesus, "Aldığımız mağlubiyetler kırmızı kartla. Bazıları şüpheli pozisyonlar. Şüpheli pozisyonda hakemler Fenerbahçe'ye gösterebiliyor. Kırmızı kart gördüğümüz 5. maç. Trabzonspor da iyi bir takım. Güzel atmosfer vardı. Henüz hafta bittiğinde ligdeki pozisyonumuz ne olacak, Galatasaray maçı ne olacak bilmiyorum. Avrupa'da son 16'dayız. Ligde şampiyonluk için savaşıyoruz. Sadece 3 puan kaybettik. Şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Salı günü telafi etmeye çalışacağız. Ligde 5-6 takım sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilir. Çekişmeli bir lig. Fenerbahçe, bu takımlar arasında, ne onlardan iyi ne kötü." değerlendirmesinde bulundu.

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Ata Türkmen
25.12.2022 10:39
Crespo ilk sarı kartı bilerek gördü, ben hoca bunu değiştirmezse kırmızı kart görecek dedim ve isteyerek kırmız kart gördü. Jesus sen bunu göremiyorsan sus .Futbolcularda hedef galibiyet değil NOEL'di  
 
Ata Türkmen
25.12.2022 10:36
Jesus gitgide sen şüpheli duruma düşüyorsun. Formsuz bir sürü futbolcuyu shaya sürüyorsun. İştahla futbol oynayacak olan Arda, Serdar Dursun yok. Suçları Türk olmak, beyaz olmakmı?  
 
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