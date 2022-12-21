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Jorge Jesus: Trabzonspor maçını kafamda daha oynamadım

Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u saf dışı bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan Trabzonspor derbisi çıkışı geldi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 09:42
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Jesus'tan flaş Trabzonspor açıklaması: Henüz başlamadım

Jorge Jesus: Trabzonspor maçını kafamda daha oynamadım
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupada oynadıkları İstanbulspor maçıyla ilgili olarak iyi oyunla turu atladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Jesus, "Gollerin bazıları çok kaliteliydi. Özellikle ilk gol harikaydı. Ancak kaliteli takımlar böyle gol atabilir. 2-3 tane daha atabilirdik. Önemli olan tur atlamaktı. İyi oyun vardı. Daha iyi olacaktı ki, oyuncularım bunu başardılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Cumartesi günü karşılaşılacak Trabzonspor deplasmanıyla ilgili görüşü sorulan Portekizli teknik adam, şu yanıtı verdi:

"Trabzonspor maçını düşünecek vaktimiz var. Şu an en önemli şey galibiyetti. İyi bir performans sergiledik. 5 haftalık arada takım iyi çalıştı, fiziksel, teknik anlamda oyuncularımız iyi durumda. Bunu özel maçlarda da gösterdik. Şu an oynadığımız maçı düşünüyorum. Cumartesi günü karşılaşacağımız rakibimiz ligin son şampiyonu. Çok iyi bir takım ve harika oyuncuları var. Ama dediğim gibi, bu maçı henüz kafamda oynamaya başlamadım."

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