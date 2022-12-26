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  • Jesus patladı. 'Bir daha istemiyorum' dedi ve yasakladı

Jesus patladı. 'Bir daha istemiyorum' dedi ve yasakladı

Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazırlanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un tesislerde futbolcularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:42
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'Bir daha istemiyorum' dedi ve yasakladı. Jesus patladı

Jesus patladı. 'Bir daha istemiyorum' dedi ve yasakladı
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Jesus'un oyuncularına Trabzonspor maçında hata yaptıkları pozisyonları anlattığı ve bundan sonra maçlarda hakemlerle konuşmamalarını istediği belirtildi.

Portekizli teknik adamın, "Artık yeter. Çok kart görüyoruz. Eksik kalınca da avantajımızı kaybediyoruz. Tamam bazı kararlarda hakemlerin yanlış yorumları var. Ancak siz de dikkatli olmalısınız. Hakemlere itiraz etmenizi yasaklıyorum. Bundan sonra kırmızı kart istemiyorum" dediği ifade edildi.

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Ata Türkmen
26.12.2022 20:06
Bizde Türk futbolcu ağırlıklı takım izlemek istiyoruz. Arda Güler, Serdar Dursun gibi. Türk olmayıp, renkleride siyah olsaydı banko her maç oynarlardı. Tıpkı kabliyetsiz, hırsı olmayan yabancılar gibi  
 
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