Jesus patladı. 'Bir daha istemiyorum' dedi ve yasakladı

Jesus'un oyuncularına Trabzonspor maçında hata yaptıkları pozisyonları anlattığı ve bundan sonra maçlarda hakemlerle konuşmamalarını istediği belirtildi.

Portekizli teknik adamın, "Artık yeter. Çok kart görüyoruz. Eksik kalınca da avantajımızı kaybediyoruz. Tamam bazı kararlarda hakemlerin yanlış yorumları var. Ancak siz de dikkatli olmalısınız. Hakemlere itiraz etmenizi yasaklıyorum. Bundan sonra kırmızı kart istemiyorum" dediği ifade edildi.