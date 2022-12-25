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Trabzon'da tartışılan Cumhuriyet pankartı

Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe maçının başlama vuruşundan önce tartışılan bir pankart açtı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 10:10
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Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçı öncesi tartışılan Cumhuriyet pankartı

Trabzon'da tartışılan Cumhuriyet pankartı
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Süper Lig'in 15.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip mücadeleyi Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.

Bu maç öncesinde Trabzonspor taraftarı tarafından tartışılan bir pankart açıldı.

MAÇ ÖNCESİ PANKART AÇILDI
Trabzonspor'un maç öncesi açtığı pankartta, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadeleri yer aldı.

Taraftar Cumhuriyet ile ilgisi olmayan padişahların resimlerini koydu. Atatürk'ü koymadıkları görüldü.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI
Trabzonsporlu taraftarların bu pankartı, Fenerbahçe'nin kullandığı, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesine gönderme olarak yorumlandı.

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FG
25.12.2022 10:36
Atatürk süz bir Cumhuriyet Pankartı olmaz. Bir Trabzonlu olarak utanç duyuyorum.  
 
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