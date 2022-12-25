Trabzon'da tartışılan Cumhuriyet pankartı

Süper Lig'in 15.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip mücadeleyi Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.

Bu maç öncesinde Trabzonspor taraftarı tarafından tartışılan bir pankart açıldı.

MAÇ ÖNCESİ PANKART AÇILDI

Trabzonspor'un maç öncesi açtığı pankartta, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadeleri yer aldı.

Taraftar Cumhuriyet ile ilgisi olmayan padişahların resimlerini koydu. Atatürk'ü koymadıkları görüldü.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Trabzonsporlu taraftarların bu pankartı, Fenerbahçe'nin kullandığı, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesine gönderme olarak yorumlandı.