Jesus'tan flaş itiraf

Jesus, şunları söyledi:

"Üst üste 3 maçtır kırmızı kart görüyoruz ve bugüne kadar aldığımız bütün mağlubiyetler 1 kişi eksik olduğumuz maçlarda geldi.

İlk 45 dakikada kalesinde tehlike gören takım Trabzonspor'du. Henüz 10 kişi oynamak için gerekli düzenlemeleri yapamadan golü yedik.

Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk, teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor."