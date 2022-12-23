Jesus yolu açtı Brezilya Portekizli doldu

Brezilya medyası, Portekizli teknik direktörlere yönelişte Jorge Jesus'un başarısının büyük rol oynadığını yazdı.

Qupesa yayın organı, "68 yaşındaki Jesus, Brezilya ligindeki ilk Portekizli değildi ama kesinlikle en dikkate değer olanıydı. Tek bir yılda neredeyse her şeyi kazandılar: Libertadores, Recopa, şampiyonluk ve Brezilya Süper Kupası. Bu başarı diğer kulüplere örnek oldu" yorumunu yaptı.

Brezilya ligindeki Portekizli hocalar;

Vitor Pereira(Flamengo), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), António Oliveira (Curitiba), Renato Paiva (Bahia), Ivo Vieira (Cuiabá) ve Abel Ferreira (Palmerias)