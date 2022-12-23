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Jesus yolu açtı Brezilya Portekizli doldu

Avrupa futbolu deneyimi ve Güney Amerika'yı yakından tanıyan Portekizli teknik direktörler, Brezilya'nın birinci ligi "Brasileirão"da  20 takımın yedisine liderlik ediyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:32
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus yolu açtı, Brezilya Portekizli doldu

Jesus yolu açtı Brezilya Portekizli doldu
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Brezilya medyası, Portekizli teknik direktörlere yönelişte Jorge Jesus'un başarısının büyük rol oynadığını yazdı.

Qupesa yayın organı, "68 yaşındaki Jesus, Brezilya ligindeki ilk Portekizli değildi ama kesinlikle en dikkate değer olanıydı. Tek bir yılda neredeyse her şeyi kazandılar: Libertadores, Recopa, şampiyonluk ve Brezilya Süper Kupası. Bu başarı diğer kulüplere örnek oldu" yorumunu yaptı.

Brezilya ligindeki Portekizli hocalar;
Vitor Pereira(Flamengo), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino), António Oliveira (Curitiba), Renato Paiva (Bahia), Ivo Vieira (Cuiabá) ve Abel Ferreira (Palmerias)

 

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