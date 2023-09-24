Kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta Adana Demirspor Kasımpaşa'dan çıkamadı

Adana Demirspor, Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa’ya konuk oldu.

NET POZİSYON KAÇTI

Oyuna etkili başlayan Adana Demirspor, 10. dakikada Yusuf Erdoğan ile net pozisyonu harcadı.

Karşı karşıya pozisyonda şutunu çeken Yusuf, kaleci Gianniotis’e takıldı.

ADANA DEMİR’DE KALECİ KIZARDI!

Ertaç Özbir, ceza sahası dışında topa elle dokununca kırmızı kart gördü ve 19. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Bu durum sonrası işler Adana ekibi için zorlaştı.Yusuf Sarı oyundan çıkarken, Magomedaliev oyuna girdi.

KASIMPAŞA GOLÜ DE BULDU

Aytaç Kara frikikten attı ve takımını 25’te 1-0 öne geçirdi.

Gerçekten güzel bir gol attı Aytaç Kara.

ADANA’DA 1 KIRMIZI DAHA!

Stambouli hakemin kararına itiraz edince ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takım 9 kişi kaldı.

Zaten 10 kişi kalmışsın, maçın harareti de var ancak yapılmaması gereken bir hareketti.

İlk yarı Kasımpaşa’nın 1-0 üstünlüğü ile biterken, ikinci yarı başında 50. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı.

Belhanda’nın müdahelesi ile Wick yerde kaldı.

Hakem beyaz noktayı gösterirken, topun başına geçen Aytaç Kara, frikikten sonra penaltıdan da golünü attı.

Bu gol kendisinin ve takımının ikinci golü oldu aynı zamanda.

BİR PENALTI DA ADANA DEMİR’E

Maçta ikinci kez penaltı düdüğü çalındı.

Bu sefer Adana Demir adına.

VAR incelemesi sonrası hakem penaltıyı verince topun başına geçen Yusuf Erdoğan, topu ağlara yolladı.

80’de fark 1’e indi.

TAKIM 8 KİŞİ KALDI

Sonlara doğru Kasımpaşa karşısında yoğunluğunu arttıran Adana Demirspor, aradığı golü bulamadı.

Kırmızı kart kervanına Kevin Rodrigues’te katıldı. 90+7’de gördüğü kartla takım 8 kişi kaldı.

Böylede maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuç sonrası Kasımpaşa 9 puana yükselirken, Adana Demirspor 8 puanda kaldı.

Ayrıca Kluivert’in öğrencileri bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.