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Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren 8 besin. Beslenme ve Diyet Uzmanı açıkladı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kış mevsiminde sofranızda düzenli bulundurmanız gereken 8 besini anlattı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:06
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Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren 8 besin

Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren 8 besin. Beslenme ve Diyet Uzmanı açıkladı
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Habertürk’ün haberine göre; Kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için doğru besin seçimleri yapmak da büyük önem taşıdığı biliniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kış mevsiminde sofranızda düzenli bulundurmanız gereken 8 besini anlatarak önerilerde bulundu.

Ozman, “Kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için doğru besin seçimleri yapmak büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Soğukların kendini iyiden iyiye hissettirdiği kış mevsiminde, üst solunum yolu hastalıklarının görülme oranı arttığı bildirildi.

Dolayısıyla güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmamız çok daha fazla önem kazandığı vurgulandı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, yeterli ve dengeli beslenmenin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

“VÜCUTTA MİKRO VEYA MAKRO BESİN ÖGELERİ BİR SİNERJİ İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORLAR”

Ozman, “Çünkü vücutta mikro veya makro besin ögeleri bir sinerji içerisinde çalışıyorlar. Herhangi birinin eksikliği bağışıklık sisteminin optimal şekilde çalışmasını önleyebiliyor. Faydalı olduğunu düşündüğümüz herhangi bir besin ya da besin grubunu fazlaca tüketmek yerine; karbonhidrat, protein ve yağ gibi makro besin grupları ile vitamin ve mineraller gibi mikro besin öğelerini alabilmek için çeşitli meyve ile sebzeleri tüketmek çok daha faydalı olacaktır” sözlerini kullandı.

İŞTE KIŞ AYLARINDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN 8 BESİN…

-Balkabağı

-Nar

- Balık

-Havuç

-Kivi

-Kuşburnu

-Kefir

- Ayva

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