Diyetisyen açıkladı: Mevsimsel beslenmek önemlidir

İHA’nın haberine göre; Diyetisyen Rümeysa Karakaya kış aylarında sağlıklı beslenme hakkında bilgi verdi. Kışın kilo alımının arttığını aktaran Karakaya, mevsimsel ve protein ağırlıklı beslenme ile su tüketiminin önemine değindi.

“KIŞ MEVSİMİYLE BİRLİKTE HEPİMİZ EV KUŞU OLUYORUZ”

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip, nezle, soğuk algınlığı, üst solunum yolları enfeksiyonlarında artış gördüklerini dile getiren Diyetisyen Rümeysa Karakaya şunları belirtti:

“Hava şartlarının kötü olmasından dolayı depresif bir ruh hali, motivasyonda düşüş gözlemliyoruz. Bunu çözmek için beslenmede neler yapabiliriz. C vitamini ve çinko güçlü bir bağışıklık için birlikte rol oynarlar. C vitamini olan turunçgiller, kivi, ananas, kırmızı ve yeşil biber, domates gibi kaynakların yanına mutlaka çinko kaynaklarına yer verelim. Çinko kaynaklarına ise kabak çekirdeği, et, kuru baklagiller, mantar, ıspanak gibi örnekler verebiliriz. Kış mevsimiyle birlikte hepimiz ev kuşu oluyoruz. Bununla birlikte yemek yemede artış gösteriyoruz. Tokluk seviyemizi artırmak adına beslenmemize sağlıklı yağ asitlerini dahil edebiliriz”

“KİLO VERMEKTEN ZİYADE SAĞLIĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR”

Havaların soğuması ve terlemelerin azalmasıyla birlikte suyun unutulduğunu vurgulayan Karakaya şunları belirtti:

“Ancak ihtiyacımız olan suyu susamadan içmemiz gerekiyor. Bunun için masanıza bir sürahi su koyabiliriz. Gözünüzün önünde bir bardakta olsun suyu hatırlatacak bir uygulama olabilir. Önemli olan mevsimsel beslenmektir. Bunun için kış meyve ve sebzelerine yer vermek büyük önem arz eder. Yapılan araştırmalara göre kış mevsimin gelmesiyle birlikte kilo almaya daha yatkın bir hale geliyoruz. Artan kalori alımı, kapalı alanlarda kalmaya bağlı olarak iştah artışı, karbonhidrat kaynaklarını tüketmeye karşı istek, depresif ruh hali ve motivasyonda düşüş bunların nedeni olabilir. Kışın kilo almamak için mutlaka protein ağırlık beslenmek gerekiyor. Tabi ki buda sağlıklı aralıkta olmalıdır. Hayatınızda lif kaynaklarını dahil etmenizi tavsiye ederim. Şeker ve nişasta içeriği düşük mümkünse hayatınızda çıkarak şekilde diyet uygulamanızı tavsiye ederim. Öğün atlayarak veya aşırı katı diyetler uygulayarak kendinizi sınırlanmaktansa sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme programları uygulanabilir. Kilo vermekten ziyade sağlığın iyileştirilmesi gerekiyor. Aktif kalın ve mevsimsel beslenin”