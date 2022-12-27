Günde iki bardak için. Kışın artan gaz ve şişkinliği bitiriyor

Gaz ve şişkinlik sorunu genelge kışın soğuk havalarda arttığı biliniyor. İnsanların korkulu rüyası olan bu soruna önerilen mucize karışım dikkat çekti. Mucize karışım nane ve papatya çayı olmasıyla dikkat çekti.

PAPATYA ÇAYI

Uzmanlar, günde iki bardak nane çayı ve üç bardak papatya çayının yine etkili olabileceğini ifade etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Uzmanlara göre; papatya çayının etkisi, 35 ila 45 dakika içinde kendisini göstererek şişkinlikten kurtulmanızı sağlayabileceğinin vurgulanması dikkat çekti.

Göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanmaları tedavi eder.

Kan şekerini dengeler.

Sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarına ve ağrıları geçirir.

Adet döneminde krampları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Cildin temizlenmesi, sivilce oluşumunun önlenmesi ve şişkinliğin giderilmesi gibi durumlarda etkindir.

NANE ÇAYI

Uzmanlara göre; nane çayını içtikten sonra şişkinlikten kurtulmanız 30 ila 60 dakika arasında gerçekleşiyor. Çünkü nane çayı içeriğindeki mentolün spazm çözücü etkisi sayesinde sindirim sistemini rahatlatır.

C vitamini içerir ve sinüzite iyi gelir.

Mide ekşimesine iyi gelir.

Boğaz kuruluğunu giderir.

Stresi azaltarak, sakinlik hissi verir.

Astım, grip, bronşit ve öksürük için yararlıdır.