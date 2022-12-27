27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Günde iki bardak için. Kışın artan gaz ve şişkinliği bitiriyor

Günde iki bardak için. Kışın artan gaz ve şişkinliği bitiriyor

İnsanların korkulu rüyası olan gaz ve şişkinlik sorununa günde iki bardak nane ve papatya çayı karşımı içerek veda edebilirsiniz. Tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:11
Takip Et

Kışın artan gaz ve şişkinliği bitiren mucize karışım. Günde iki bardak için

Günde iki bardak için. Kışın artan gaz ve şişkinliği bitiriyor
+
Aa
-

Gaz ve şişkinlik sorunu genelge kışın soğuk havalarda arttığı biliniyor. İnsanların korkulu rüyası olan bu soruna önerilen mucize karışım dikkat çekti. Mucize karışım nane ve papatya çayı olmasıyla dikkat çekti.

PAPATYA ÇAYI 

Uzmanlar, günde iki bardak nane çayı ve üç bardak papatya çayının yine etkili olabileceğini ifade etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Uzmanlara göre; papatya çayının etkisi, 35 ila 45 dakika içinde kendisini göstererek şişkinlikten kurtulmanızı sağlayabileceğinin vurgulanması dikkat çekti.

Göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanmaları tedavi eder.

Kan şekerini dengeler.

Sindirimi kolaylaştırır, mide kramplarına ve ağrıları geçirir.

Adet döneminde krampları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Cildin temizlenmesi, sivilce oluşumunun önlenmesi ve şişkinliğin giderilmesi gibi durumlarda etkindir.

NANE ÇAYI

Uzmanlara göre; nane çayını içtikten sonra şişkinlikten kurtulmanız 30 ila 60 dakika arasında gerçekleşiyor. Çünkü nane çayı içeriğindeki mentolün spazm çözücü etkisi sayesinde sindirim sistemini rahatlatır.

C vitamini içerir ve sinüzite iyi gelir.

Mide ekşimesine iyi gelir.

Boğaz kuruluğunu giderir.

Stresi azaltarak, sakinlik hissi verir.

Astım, grip, bronşit ve öksürük için yararlıdır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
6
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.