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İnatçı öksürük derdiniz bitsin. Bu karışımı kullanın

Tereyağlı pekmez karışımı inatçı öksürükleri ve balgamı söküp atmasıyla biliniyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:25
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Tereyağlı pekmez karışımı inatçı öksürükleri ve balgamı söküp atmasıyla biliniyor

İnatçı öksürük derdiniz bitsin. Bu karışımı kullanın
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Posta’da yer alan habere göre; Soğuk havalar gelmesiyle birlikte korkulu rüya haline gelen öksürüklerin başlaması dikkat çekti. Özellikle balgamlı öksürük oldukça rahatsız edici olabileceği vurgulandı. Yaş fark etmeksizin herkeste görülebilen balgam, grip ve sinüzit gibi hastalıkların sonucunda geniz akıntısı ile oluşur. İlaçların yanı sıra balgam söktürücü doğal tarifler en çok annelerin tercih oluyor. "Balgam söktürücü doğal ilaç," "Balgamı ne söker", "Balgama ne iyi gelir", "Evde balgam söktürücü ne yapılır" gibi sorular araştırılıyor.

Genizde biriken balgam boğaza inerek vücuttan kendini atmak ister, böylece de öksürük ile birlikte gelir. Öksürük ve balgamdan doğal yollarla kurtulmak size vereceğimiz basit bir tarifle mümkün...

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ KARIŞIM

İşte en basit tarifiyle balgamı söküp atmanıza yardımcı bir doğal şurup: Tereyağlı pekmez

NASIL YAPILIR? 

Bir cezveye 1 su bardağı pekmezi ve 1 kaşık tereyağını koyup kaynatın. Hafif kaynaması yeterli olacaktır. Ardından karıştırarak homojen kıvama getirin. Biraz soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. Bu karışım sayesinde boğazlar yumuşayacak ve balgam sökmek kolaylaşacaktır. Bronşların rahatlaması, balgamın çıkmasını sağlar. Düzenli tüketiminde balgam sorunu ortadan kalkar.

Pekmez ve tereyağı karışımını bu şekilde hazırlamak mümkündür. Üst solunum yollarında etkisini en hızlı şekilde görmek için bu karışımı sabah akşam bir tatlı kaşığı şeklinde tüketmek önerilmektedir.

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