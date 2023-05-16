Kısırlığa iyi gelen bitki listesi ortaya çıktı

Editör: Sami Gürel

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kısırlığa iyi gelen bir listesi ortaya çıktı. İşte detaylar…

KISIRLIĞA İYİ GELEN 18 BİTKİSEL TEDAVİ…

-Sakatat etler

- Çakşır Otu

-Patates

-Domates

-Turunçgiller

-Fındık

- Ispanak

-Zencefil

-Kabak çekirdeği

-Keçiboynuzu

- Brokoli

-Kuşkonmaz

-Tarçın

-Çuha Çiçeği

-Ahududu Yaprağı

-Isırgan Otu

-Patlıcan

-Melisa Çayı

KISIRLIK YAPAN YİYECEKLER, BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Uzmanlara göre kısırlık yapan bitki çayları ve besinler mümkün olduğunca az tüketilmelidir. Eğer bebek istemi söz konusuysa bu besinlerden uzak kalmanız daha doğru olacaktır. Sağlıksız beslenen kişilerin bağışıklık sisteminde bir zayıflık yaşanır. Bu zayıflık üreme sistemini de etkiler. Bu nedenle eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız bazı yanlış beslenme alışkanlıklarından vazgeçmeniz tavsiye edilir.

-İşlenmiş etler: Sucuk ve salam gibi

-Kızartılmış sebzeler

-Hamurlu gıdalar

-Şekerli içecekler

-Şerbetli tatlılar

-Aşırı kafein

-Sık sigara tüketimi