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Sindirim sistemini düzenliyor. Astıma iyi geliyor. İlaca gerek yok bir avucu bile şifa deposu

Şifa deposu olan kivinin vücuda faydalarını say say bitmiyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 14:11
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Kivinin faydaları neler? Astıma iyi geliyor. Bir tanesi bile vitamin deposu

Sindirim sistemini düzenliyor. Astıma iyi geliyor. İlaca gerek yok bir avucu bile şifa deposu
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Özellikle kış aylarının gelmesiyle meyvelere olan ihtiyaç daha da çok artıyor. Şifa deposuy olan meyvelerden kivinin faydaları dikkat çekiyor.Kivi içinde bol miktarda C ve E vitamini bulundurur. Soğuk algınlığına ve hava değişiminin neden olduğu nezleye oldukça faydalıdır.

FAYDALARI

Kivi, kemik gelişimini destekler.

Yüksek oranda lif içerir. Bu lifler bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini hızlandırmaya yardımcı olur.

Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

Kanı temizleyici özelliği vardır.

Reflü, ülser ve gastrit oluşumunu büyük ölçüde engeller.

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Astım belirtilerini azaltır.

Kan basıncını düzenler.

HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR

Kivi, astım semptomlarını azalttığı için astım hastalarının bol miktarda tüketmesi gereken meyveler arasında yer alır. Kivi, yüksek antioksidan ve C vitamini içerdiği için astım semptomlarını hafifletir. Akciğer fonksiyonlarını iyileştirir ve çocuklarda görülen hırıltıyı azaltmaya yardımcı olur.

Kivi, diyabet hastalarının tüketmesi gereken besinler arasında yer alır. Aynı zamanda kivi, düşük glisemik indekse sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda kivinin diyabetin önlenmesinde önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Kivi, kan pıhtılaşmasını azaltır.

Bu özelliği sayesinde de hipertansiyona iyi gelir. Aynı zamanda kan basıncını düzenleyerek inme, kalp krizi ve kalp krizi de dahil olmak üzere yüksek tansiyonun neden olduğu pek çok hastalığı önlemeye yardımcı olur.

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