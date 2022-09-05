Bu meyvelerin kabuklarını çöpe atan pişman oluyor

KİVİ KABUĞU:

Kivinin kabuğunda etli kısmından daha fazla C vitamini bulunuyor. Aynı zamanda antioksidan özelliğine de sahip olan kivinin kabuğunu cilde sürmek cilt tonunu yükseltiyor.



MUZ KABUĞU

Muz kabuğu antioksidan, mineral ve vitamin kaynağı:Yara ve sivilcelerinizin iyileşmesi için yüzünüze sürmek yeterli. Böcek ısırıklarına karşı da iyileştirici bir özelilği bulunuyor. Dişleri ise bembeyaz yapıyor.



PORTAKAL KABUĞU:

Portakal kabuğu, cilt bakımı için çok doğal ve etkili…Cildinize sürerek siyah noktalardan ve yağlı görünümünden kurtulmak mümkün.

ELMA KABUĞU:

Elmanın içerdiği lifin yarısı kendi kabuğunda gizlidir.. Bu yüzden elma kabuğu hem çok değerli hem de A ve C vitaminleri ile potasyum deposu. Kabuğunu soyarak yediğiniz elmanın bu vitaminlerini kaybetmiş olursunuz. Elma kabuğu kemik gelişimi için de faydalı…