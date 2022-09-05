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Bu meyvelerin kabuklarını çöpe atan pişman oluyor

Hemen herkes meyvelerin kabuğunu çöpe atar. Ancak bazı meyvelerin kabukları var ki onları çöpe atmak değil baş ucunuzdan ayırmamanız gerikyor. İşte o meyvelerin kabukları…

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:19
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:20
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Bu meyvelerin kabuklarını çöpe atan pişman olur

Bu meyvelerin kabuklarını çöpe atan pişman oluyor
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KİVİ KABUĞU:
Kivinin kabuğunda etli kısmından daha fazla C vitamini bulunuyor. Aynı zamanda antioksidan özelliğine de sahip olan kivinin kabuğunu cilde sürmek cilt tonunu yükseltiyor.

MUZ KABUĞU
Muz kabuğu antioksidan, mineral ve vitamin kaynağı:Yara ve sivilcelerinizin iyileşmesi için yüzünüze sürmek yeterli. Böcek ısırıklarına karşı da iyileştirici bir özelilği bulunuyor. Dişleri ise bembeyaz yapıyor.

PORTAKAL KABUĞU:
Portakal kabuğu, cilt bakımı için çok doğal ve etkili…Cildinize sürerek siyah noktalardan ve yağlı görünümünden kurtulmak mümkün.

ELMA KABUĞU:
Elmanın içerdiği lifin yarısı kendi kabuğunda gizlidir.. Bu yüzden elma kabuğu hem çok değerli hem de A ve C vitaminleri ile potasyum deposu. Kabuğunu soyarak yediğiniz elmanın bu vitaminlerini kaybetmiş olursunuz. Elma kabuğu kemik gelişimi için de faydalı…

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