Yine İstanbul yine taksi terörü. Sevgilisine laf atan taksici tarafından dövülüp bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu’nda bir şahıs, kız arkadaşına laf atan taksicinin aracına binerek kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine bıçak çeken taksici, şahsı önce dövdü ardından da baldırından yaraladı. Olay anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan taksici adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Yine İstanbul yine taksi terörü. Sevgilisine laf atan taksici tarafından dövülüp bıçaklandı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sokak üzerindeki kaldırımda bekleyen Selçuk C. husumetlisi taksici Turgay Y.’yi (43) gördü. Ardından Selçuk C., husumetlisinin taksisine binerek onunla tartışmaya başladı. İddiaya göre, Turgay Y. ile Selçuk C. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kız arkadaşına Turgay Y.‘nin laf ettiğini söyleyen Selçuk C. ona vurmaya başladı. Bunun üzerine Turgay Y. de karşılık vererek Selçuk C.’yi önce araç içerisinde darp etti ardından da araçtan inerek onu bıçakladı.

SEVGİLİSİNE LAF EDİNCE DAYANAMAYIP SALDIRDI

Olayın ardından taksici aracına binerek uzaklaşırken, baldırından yaralı şahıs ise bir süre uzaklaştıktan sonra yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Selçuk C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adamın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yaşanan o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki kameraları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda polis, ticari taksinin bulvar üzerinden sokağa bağlandığı ve sokak üzerinden seyir halindeyken mağdur şahsın ön yolcu koltuğuna bindiği şahısların aralarında tartıştıkları akabinde şüpheli şahsı tekrar araca bindiği ve mağdur şahsın araç içerisinde şüpheli şahsa tekme attığı esnada mağdur şahsın yaralandığı tespit etti. Yapılan kamera çalışmalarında ticari taksinin plakasının 34 TCT 40 sayılı araç olduğunun tespit edilmesi üzerine sürücüsü belirlenen Turgay Y. ile Selçuk C.’nin geçtiğimiz 7 Ağustos tarihinde de yaralama konusuna karıştıkları ortaya çıktı.

SUÇU İTİRAF EDEN TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI

Adresi de tespit edilen şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Turgay Y.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Suçunu itiraf ederek olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Turgay Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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