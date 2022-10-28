Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı

BAE El-Ain Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Mübarek El Nahyan, kadın öğrencilere diplomalarını tek tek teslim etti.
Mezun olmanın sevinciyle ailesine doğru dans ederek mutluluğunu paylaşan kız öğrenciyi gören Hoşgörü Bakanı, diplomayı elden vermeyi reddederek masaya fırlattı. Hoşgörü Bakanı’nın o anlardaki kızgın yüz ifadesi dikkat çekti.
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