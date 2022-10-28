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Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Hoşgörü Bakanı Nahyan bin Mübarek El Nahyan, dans eden kız öğrenciye sinirlendi, diplomasını elden vermek yerine masaya fırlattı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:52
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Kız öğrenciye sadece mezuniyetini kutlamak istemişti. Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı

Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
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BAE El-Ain Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Mübarek El Nahyan, kadın öğrencilere diplomalarını tek tek teslim etti.

Mezun olmanın sevinciyle ailesine doğru dans ederek mutluluğunu paylaşan kız öğrenciyi gören Hoşgörü Bakanı, diplomayı elden vermeyi reddederek masaya fırlattı. Hoşgörü Bakanı’nın o anlardaki kızgın yüz ifadesi dikkat çekti.

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Serhat
28.10.2022 13:30
Önünde kıvırıp Dans eden kıza göz yuman hoş görüye sanırım herkes taraftar olmuş. Çünkü nefsin hoşuna gidiyor. Sizi sahtekarlar  
 
Deli Hügo
28.10.2022 13:10
Yanlış kişiyi bakan yapmışlar. Eskrimci olması gerekir di .  
 
Önce insan olun. Hoşgörü Bakanlığı ne ulan.
28.10.2022 13:09
Abartmayın, adı üstünde Hoş Görü bakanı, yinede hoşgörülü davranmış. Bu genç kızın en mutlu gününde, orada herkesin içinde, onu kırbaçlatabilirdi de. Yetkisi var.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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