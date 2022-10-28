Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:52

Son Güncelleme: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:54 Takip Et

Kız öğrenciye sadece mezuniyetini kutlamak istemişti. Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı