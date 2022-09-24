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  • Yeşim Salkım kızı ile ilgili yorum karşısında çılgına döndü: Terbiyesiz sen onun...

Yeşim Salkım kızı ile ilgili yorum karşısında çılgına döndü: Terbiyesiz sen onun...

Takipçilerinden biri ise Salkım'a "TGRT'de program sunduğu için kızı da aynı kanalda iğrenç bir yemek programı sunuyor işte biz buna halk arasında torpil yapmak diyoruz" yorumunda bulundu. Yeşim Salkım bu yoruma karşısında çılgına döndü. Cevabı çok sert oldu

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:34
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Kızı ile ilgili gelen bir yorum üzerine sinirlenen ünlü şarkıcı açtı ağzını yumdu gözünü

Yeşim Salkım kızı ile ilgili yorum karşısında çılgına döndü: Terbiyesiz sen onun...
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Yeşim Salkım sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmıştı.. Bazı takipçileri ünlü şarkıcıya beğeni yağdırırken bazıları ise olumsuz yorumlarda bulundu. Bir takipçi ise Salkım'ın kızı Gizem Salkım'ı da işin içine dahil edince ünlü isim çileden çıktı.

Takipçi Yeşim Salkım'a "Bu ülkede bir iş sahibi olmak istiyorsanız şayet torpiliniz veya yüksek yerlerde tanıdıklarınız olmalı, örnek olarak Gizem Salkım hiçbir sunuculuk eğitimi almadığı gibi sunuculuk yeteneği de olmadığı halde sırf Yeşim Salkım TGRT'de program sunduğu için kızı da aynı kanalda iğrenç bir yemek programı sunuyor işte biz buna halk arasında torpil yapmak diyoruz" yazdı.

Bu yorum karşısında ünlü şarkıcı çileden çıktı ve çok sert cevap verdi

"Sen ne terbiyesiz bir kadınsın, o 32 yaşındaki kız mutfak sanatları mezunu gastronomi okumuş ana dili İngilizce terbiyesiz ne torpili ayrıca olsa bile sana ne? Terbiyesiz sen onun bilgisinin yanından geçebilir misin hadsiz kıskanç..."

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