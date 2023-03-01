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Tolga ŞAHİN
Tolga ŞAHİN

Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!

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1 Mart 2023 Çarşamba

Kızılay’a operasyonun 99 depremiyle beraber başladığını yazmıştım.

Dönemin önde gelen gazeteleri Hürriyet ve Sabah’ın ipe sapa gelmez haberlerle Kızılay’ı nasıl hedef haline getirdiğini belgeleriyle gözler önüne sermiştim!

Yazımda AKP döneminde Kızılay’ın ne hale getirildiğini başka bir makalede konu edineceğimi belirtmiştim.

Bu yazıyı kaleme aldıktan 2 gün sonra öyle olaylar yaşandı ki, Kızılay’ın ne hale geldiğine hep beraber tanık olduk.

Kızılay’la ilgili yazımı yayınladıktan 2 gün sonra Murat Ağırel Cumhuriyet’teki köşesinde Kızılay’ın AHBAP’a çadır sattığını yazdı.

Haluk Levent’in faturaları yayınlamasıyla ise bu olay kanıtlanmış oldu.

Afet anlarında afetzedelerin yanında olması gereken Kızılay, AHBAP’a 2050 adet çadır satmıştı!

Kızılay Başkanı Kerem Kınık bu satışı savunurken "Afet anlarında yüzde 100'ünü AFAD'a ayırmak kaydıyla normal zamanlarda çadır satışı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Herhalde 11 ili yerle bir eden depremi “afet” olarak değerlendirmiyorlar.

Ayrıca Kınık, “Biz AFAD'a ücretsiz olarak göndereceğimiz çadırları AHBAP aracılığıyla AFAD'a ulaştırdık!!!” dedi.

Yani ücretsiz olarak zaten göndermeleri gereken ve gönderecekleri çadırları parayla satmayı tercih etmişlerdi!

Kızılay’ı yemek dağıtımı yapan bir catering firması haline getiren zihniyetin bir marifeti daha ortaya çıktı ertesi gün!

Afetzedelere “yemek dağıtımı”yla görevlendirilen Kızılay’ın kuru fasulye ve barbunya’yı da parayla sattığı ortaya çıktı iyi mi?

Skandalların biri bitmeden biri başlıyor bakalım yarın Kızılay’ın hangi skandalına uyanacağız!

Kızılay’ın ortaya çıkan skandalları sonrası istifası konuşulmaya başlanan Kerem Kınık, yine skandal bir açıklama yaptı.

“Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafıyla hareket edip istifa etmem”

İstifası istenen Kınık’ın istifa etmeyeceğini anlamış olduk bu açıklamasıyla!

Sayın Kınık herhalde ticari başarıdan bahsediyor!

Ticari başarıda kendisine örnek olacak bir isim geldi benim aklıma hemen!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.

Hani kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan satarak milyonlarca liralık başarıya imza atan isim!

Ruhsar Pekcan olayı patladığında da ortalık yerinden oynamış ve Erdoğan, olayın büyümemesi adına Pekcan’ı görevden almak zorunda kalmıştı!

Kızılay olayında ise ülke ayağa kalktı ülke!

Hala Kızılay’a güvenen ve bağış yapan vatandaşlar bile isyan etti.

Çevirin yoldan herhangi birini Kızılay deyin sadece bakın size neler söylüyor, kulaklarından dumanlar çıkarak!

Bu durumda tam da seçim üzeri iktidarına zarar gelmesini istemeyen Erdoğan’a, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın istifasını istemekten başka çare kalmıyor!

Birinin kurban edilmesi gerekiyor bu isimde Kerem Kınık’tan başkası değil!

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