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Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında çok tartışılacak iddia: Milletvekili adayı olmak istiyor

Kızılay’ın AHBAP'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkınca tepki toplayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde, Kerem Kınık’ın AKP’den milletvekili adayı olmak için mesai harcadığı konuşuluyor.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 18:06
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Kızılay Başkanı milletvekili adayı mı olacak?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında çok tartışılacak iddia: Milletvekili adayı olmak istiyor
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BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; deprem bölgesinde çadır temininde sorunlar yaşanırken, Kızılay’ın  AHBAP’a çadır satışı yaptığı ortaya çıkınca sıkça gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, yaklaşık iki aydır AKP’den milletvekili adayı olmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

AKP ve Kızılay kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, AKP listelerinden memleketi Malatya’dan vekil olmak istiyor. Bunun için AKP’ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yapacağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kerem Kınık’ın adaylığa sıcak bakıp bakmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

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