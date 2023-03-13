Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı yerin dibine soktu. Gençler de beklesin iş bulacağım diye. Bu aileden fırsat gelir mi

Tartışmaların odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın maaşı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kerem Kınık'ın Kızılay’a bağlı 12 şirketten "huzur hakkı” adı altında toplamda 36 asgari ücret karşılığı 306 bin TL maaş aldığı iddia edilmişti.

Bu iddialar üzerine Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay başkanlığı görevinden maaş almadığını, sadece Kızılay'ın şirketlerinden yönetim kurulu üyesi olarak "huzur hakkı” adı altında 3'er asgari ücret karşılığı maaş aldığını açıklamıştı Habertürk ekranlarında. Deprem sonrası skandal açıklamalarıyla gündem olan Kerem Kınık'ın maaşı ve istifası konuşulmaya devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ücretsiz bir şekilde sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında 46 Milyon TL'ye Ahbap Derneği’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı da ortaya çıkmıştı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise Ahbap'a 46 milyon liraya çadır satmasını "Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa da sattı" sözleriyle savunmuştu.

Depremin ilk günlerinde yaptığı skandallarla gündemden düşmeyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, şimdilerde Kızılay'dan aldığı maaşla eleştirilerin odağında.

Kınık'a tepki gösterenlerden biri de komedyen Şahan Gökbakar.

Twitter hesabından Kınık’ın '3 asgari ücret alıyorum' diye kendini savunduğu videoyu paylaşarak "Hani yalandı tablo? Siz nasıl bir insansınız Kerem bey? konu net! istifa et!" diye konuştu.

"KIZILAY BİZİM"

Gökbakar ayrıca Kerem Kınık'ın oğlu için de "Genç Kızılay başkanı, yardımcısını savunmuş. Kerem bey oğlunu yolunda yetiştiriyormuş! Ya size kim verdi bu hakkı? Kerem beyin babasının şirketi mi Kızılay! Kızılay bizim! Siz kimsiniz genç kardeşim? Hem oglun Furkanı GM yard. yap, hem de gurur duy. Tebrikler Furkan bu arada..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kınık istifa konusuna ilişkin daha önce “Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” ifadelerini kullanmıştı.

"KONU NET İSTİFA ET"

Şahan Gökbakar'ın paylaşımları ise şöyle:

"Kerem bey tvde kendiniz şirketin YK baskanı olarak 3 asgari ucret aliyorum diye. 12 şirketi YK başkanısınız. 3x8500tlx 12 şirket= 306 bin tl huzur hakkı ediyor. Hani yalandı tablo? Siz nasıl bir insansınız Kerem bey? KONU NET! İSTIFA ET!

Genç Kızılay başkanı, yardımcısını savunmuş. Kerem bey oğlunu yolunda yetiştiriyormuş! Ya size kim verdi bu hakkı? Kerem beyin babasının şirketi mi Kızılay! Kızılay bizim! Siz kimsiniz genç kardeşim? Hem oglun Furkanı GM yard. yap, hem de gurur duy. Tebrikler Furkan bu arada.."