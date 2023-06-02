Kızılay Menzil tarikatına teslim ediliyor. Bilal Erdoğan’ın isteği ile o isim başkan olacak iddiası

Kerem Kınık’ın istifası sonrası Kızılay’ın Menzil tarikatına teslim edileceği iddia ediliyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre Kızılay’da başkanlık görevine Bilal Erdoğan’ın onayı ile Menzil tarikatı mensubu Fatma Meriç Yılmaz’ın getirileceği öğrenildi. Tıp Fakültesi'ne torpille girdiği ileri sürülmüştü.

Kızılay Menzil tarikatına teslim ediliyor. Bilal Erdoğan’ın isteği ile o isim başkan olacak iddiası

Kızılay’da olağanüstü kongrenin detayları netleşmeye başladı. Hatta kulislerde konuşulanlara göre Kızılay’ın yeni başkanı bile belli oldu. Maraş depremlerinin ardından çadır ve kan satışı gibi skandallarla gündeme gelen Kerem Kınık, 12 Mayıs’ta Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etti. Kınık’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çadır satışı ile ilgili "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür” şeklinde açıklamasından bir gün sonra istifa etmesi ise dikkatleri çekti.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Kınık’ın istifası üzerine Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Kongre kadar Kızılay Başkanlığı görevine ise Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın vekalet edeceği açıklandı. Olağanüstü Kızılay kongresinin 9 Temmuz tarihinde Ankara’da düzenleneceği öğrenildi.

SADECE BAŞKAN SEÇİLECEK

Kulislerde konuşulanlara göre, kongrede sadece Kızılay Başkanı seçilecek. Mevcut yönetim kurulu üyeleri istifa etmediği takdirde görevlerine devam edecek. Son dakika değişikliği olmaz ise Kızılay Başkanlığı koltuğuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın onayı ile Fatma Meriç Yılmaz’ın oturacağı ifade ediliyor. Fatma Meriç Yılmaz’ın da Menzil Cemaati’ne mensup olduğu biliniyor. Kızılay’ın Menzil Cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde Yılmaz’ın dahli olduğu iddia ediliyor.

TORPİLLE GİRDİ

Yeni Kızılay Başkanı olacağı ifade edilen Fatma Meriç Yılmaz’ın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne torpille girdiği belirtilmişti.

2011 yılında “Noter tasdikli torpil kadrosu” başlığıyla Akşam gazetesinde yayımlanan haberde, “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde atama skandalı... 33 akademik personel için Ankara Tabip Odası (ATO), ‘Bu kişiler atanacak’ diye notere başvurdu, 32 kişinin adını noterde belgeledi. 31 isim doğru çıktı, ATO Ankara 5. İdare Mahkemesi'ne dava açtı” ifadeleri yer alıyor. Yılmaz’ın torpille girdiği belirtilen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde de tıpkı Sağlık Bakanlığı gibi “Menzil’in kalesi” olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan istifa eden Kerem Kınık’ın ise Kızılay ile tüm ilişiğinin kesildiği ve yeniden Kızılay’da görev alması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtiliyor.

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