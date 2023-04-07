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Kızılay: Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü

Kızılay, "Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü" dedi ve çağrı yaptı

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:57
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Kızılay çağrı yaptı

Kızılay: Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü
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Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için kan bağışı çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

Kızılay çağrı yaptı

"Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur."

Kan bağışında bulunmak isteyenler "www.kanver.org" adresi üzerinden de kendilerine en yakın kan bağışı noktasından randevu alabiliyor.

AA

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