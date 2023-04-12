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Ameliyatlar erteleniyor. Kızılay'ı batırma noktasına getirdiler. Vatandaş Kızılay’a kan vermiyor

Kan stoklarındaki düşüş nedeniyle kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelenmek zorunda kalındığı bildirildi. Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin de yarısına düştüğü ifade edildi. Kızılay günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken sorunun ciddi olduğunun açıklanması dikkat çekti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 15:21
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Vatandaş Kızılay’a kan vermiyor. Ameliyatlar erteleniyor

Ameliyatlar erteleniyor. Kızılay'ı batırma noktasına getirdiler. Vatandaş Kızılay’a kan vermiyor
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NTV'de yer alan habere göre; Kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu dile getiren Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, ameliyatların ertelendiğini belirtti.

Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, “tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik.” sözleriyle durumu özetledi. Kürşat Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu dile getirdi.

Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısı yapmıştı.

“BAZI YERLERDE AMELİYATLAR DURMA NOKTASINA GELDİ”

En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı.

Bozkurt, “Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz.” Sözlerini kullandı.

Bozkurt, özellikle İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası'ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini söylendi.

“Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi.” ifadelerini kullanan Kürşat Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi.

“KIZILAY DAHA SONRA BİR STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI”

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, sorunun çözümü için Kızılay'ın strateji değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Bozkurt, “Eskiden büyük merkezlerde, kanı hasta yakınlarından temin edip bunu kendimiz hazırlayıp işleyip kullanabiliyorduk. Kızılay daha sonra bir strateji değişikliği yaptı.” diyerek Kızılay'ın kan kullanımının büyük bir kısmını kendisinin yaptığını dile getirdi.

Öte yandan kalp ameliyatlarının yanı sıra diğer branşlardaki ameliyatlar da kan eksikliği nedeniyle ertelendiği bildirildi.

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