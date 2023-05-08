AKP’li Erzurum Belediye Başkanı’nın FETÖ’yü öven sözleri ortaya çıktı. İmamoğlu’na taş atanlar için “CHP’li” demişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'da düzenlenen mitinginde taşlı saldırı gerçekleşti.

Konuşmasını yarıda kesmek zorunda kalan İmamoğlu’nun otobüsü, alandan güçlükle çıkarıldı.

Taşlar mitinge gelen yurttaşlar, İmamoğlu'nun koruma polisi dahil birçok kişiye isabet etti.

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu birçok vatandaş yaralandı.

FETÖ’YÜ ÖVEN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen saldırının ardından İmamoğlu'nu hedef aldı. “İmamoğlu işini gücünü bırakmış Erzurum’a geliyor. Elazığ’daki deprem sonrası da Erzurum’a gelip kayak yapmıştı. Burası milliyetçi bir şehir. Burada izinsiz miting yapılamaz. İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağım” diye konuşan ancak provokasyonun önünü açtığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan AKP’li Başkanın FETÖ’yü övdüğü ifadeleri ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarda bir televizyon programında konuşan AKP’li Sekmen'in “Cemaat ile aynı şeyleri düşünüyoruz. Cemaatin üst yöneticileri benim arkadaşlarım ve beni destekliyorlar” dediği ortaya çıktı.