Kızılay’da bu sefer de altın madalya skandalı. Bağışçılara verilen sözü yerine getirmiyorlar

Kızılay’ın en az 35 defa kan bağışı yapanlara altın madalyalarını vermediği ortaya çıktı. Ayrıca Kızılay’ın sitesinde de “altın madalya” bölümü kaldırıldı.

Kızılay’da bu sefer de altın madalya skandalı. Bağışçılara verilen sözü yerine getirmiyorlar

Son yıllarda yolsuzluk ve 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satışı gibi skandallarla gündeme gelen Kızılay’ın en az 35 kan bağışı yapanlara ‘altın madalya’ verdiği biliniyor.

Kızılay’ın en az 35 kan bağışı yapanlara altın madalyaları teslim etmemesi bağışçıları isyan ettirdi.

Kızılay'ın internet sitesinden “madalyalarla” ilgili bilgilendirme kaldırılırken, Kızılay yönetimi tarafından değişikliğe gidildiği ve madalyaların “altın kaplama” olarak verileceği de iddia edildi.

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BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Birçok yurttaş düzenli olarak Kızılay’a kanını bağışlıyor. Bağışçılar, son yıllarda yolsuzluk ve çadır satışı gibi skandallarla gündem olan Kızılay’ın “altın madalyalarını” vermediğini belirterek duruma isyan ediyor.

Kızılay’ın, en az 35 defa kan bağışı yapan yurttaşlara “altın madalya” verdiği biliniyor. Ancak yaklaşık iki yıldır yurttaşlara madalyaları teslim edilmiyor. Sosyal medyada da duruma tepki gösteren yurttaşlar, “Kızılay’ın kendilerini oyaladığını” ifade ediyor.

BirGün’ün ulaştığı Kızılay yetkilileri de bağışçılara altın madalyalarının verilmediğini doğrulayarak, “Çok uzun süredir madalya bekleyenler var. Madalyaların ne zaman verileceğini ve neden verilmediğini bilmiyoruz. Bu konuda bize de bilgi verilmiyor” dedi.

SAHTE MADALYA İDDİASI

Öte yandan daha önce madalyaların altın olarak verildiği ancak Kızılay yönetimi tarafından değişikliğe gidildiği ve madalyaların “altın kaplama” olarak verileceği de iddialar arasında. Kızılay’ın internet sitesindeki “madalyalarla” ilgili bilgilendirmenin de artık sitede yer almadığı görüldü.

Siteden kaldırılan bilgilendirmede ise şu ifadeler yer alıyordu: “10 kez bağış yapan bağışçımıza bronz madalya, 25 kez bağış yapan bağışçımıza gümüş madalya, 35 kez bağış yapan bağışçımıza altın madalya, 45 kez bağış yapan bağışçımıza plaket takdim edilmektedir.”

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