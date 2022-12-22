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Mışıl mışıl uyutuyor. Yaralara duvar örüyor. Lokman Hekim de her gün tükettin

Lokman Hekim’in her gün tükettiği kızılcık şerbetinin faydalarını say say bitmiyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:17
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Kızılcık meyvesinin faydaları neler? Lokman Hekim her gün önerdi. Mışıl mışıl uyutuyor

Mışıl mışıl uyutuyor. Yaralara duvar örüyor. Lokman Hekim de her gün tükettin
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Lokman Hekim kızılcığın değerini “Tüketildiği yerde hekime gerek yoktur'' diyerek gösterdi. Kızılcığın geçmişi çok eskilere dayanıyor ve birçok faydası olduğunu biliniyor.

Öte yandan Lokman Hekim’in de kızılcık tükettiği biliniyor.

İŞTE KIZILCIK FAYDALARI

Vücutta oluşan iltihapların tedavisinde önemli rol oynar.

Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur yüksek tansiyonu önler

Kalp ve damar hastaları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır.

Uykusuzluk problemini önlemede etkindir uyku düzenini sağlar ve vücudun biyoritmini düzenler.

Kızılcık tüketiminin diyabeti ve kolesterol yüksekliğini önlediğini gösteren çalışmalar vardır.

Kızılcık kirazı bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve vücudu mikroplardan korur.

Kızılcık, vücutta yer alan zararlı maddelerin dışarıya atımını kolaylaştırır.

Kızılcıkta yer alan proantosiyanidin maddesi diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur. Özellikle tartar, plak gibi diş rahatsızlıklarını engeller ve asitli yiyecek tüketimi sonucu dişlerde görülen rahatsızlıkları minimuma indirir.

Kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını önler.

Aşırı yemek yeme ve yediklerini sindirememe problemlerini ortadan kaldırır. Hatta ülser gibi mide rahatsızlıklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Kızılcık cilde faydaları ile özellikle kadınların gözde meyveleri arasındadır.

Kızılcık faydaları cinsel olarak da bulunmaktadır, cinsel gücü artırdığı söylenmektedir.

Antioksidan içeriği sayesinde cilde zarar veren ajanları yok ederek cildin parlamasına ve yaşlanma etkilerinin minimuma inmesini sağlar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kızılcık maskesi ile cildinize sağlıklı bir dokunuş sağlayabilirsiniz.

Kızılcık böbrek taşı oluşumunu engeller. Böbrek taşlarını düşürmek için kızılcık suyu tüketilmesi önerilir.

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