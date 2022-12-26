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Bu besinler anında mışıl mışıl uyutuyor. Uzmanı kolay uykunun sırrını açıkladı

Yenilen ve içilen bazı besinler uyku düzenini etkiliyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:11
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Uyku düzenini sağlayan besinler açıklandı. Bu besinler mışıl mışıl uyutuyor

Bu besinler anında mışıl mışıl uyutuyor. Uzmanı kolay uykunun sırrını açıkladı
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Cumhuriyet’in bilgilerine göre, Diyetisyen Ceren Karahan konu hakkında bilgiler verdi. Bazı yiyecekler ve içecekler uykuyu kolaylıkla sağlıyor.

İŞTE UYKU GETİREN YİYECEK VE İÇECEKLER

Triptofan uykuyu tetikleyicidir bir maddedir. Süt süt ürünleri, kuruyemişler, yağlı tohumlar, muz ve bal triptofan kaynakları arasında yer alır.

Badem içerisinde bulunan triptofan ve kalsiyum sayesinde uykuya geçiş süresini kolaylaştıracaktır.

Muz, iyi bir yatıştırıcıdır. Serotonin ve melatonin hormonlarının yanında magnezyum içeriği sayesinde kasları da gevşeterek rahatlama sağlar

Hindi de aynı zamanda triptofan içerdiğinden dolayı akşam yemeklerinde tercih edilmesi uyku düzenini dengeleyecektir.

Kivi içerdiği potasyum sayesinde uykunun gelmesine ve uyku kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.

Yüksek yağlı besinler, kızartmalar uyku dengesini ve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Akşam yemeklerinde ızgara veya fırın yemekleri tercih edilmelidir.

Kafein bazı bireyleri etkilemektedir. Bu sebeple daha kaliteli bir uyku çin yatmadan 3-4 saat öncesinde kafein alımını bırakmak faydalı olacaktır.

Çok baharatlı yiyecekler, ağır yemekler sonrasında hemen yatıyorsanız sindirim tamamlanmadığından rahatsızlık verebilmektedir. Bu sebeple de uyku kaliteniz düşebilmektedir.

Naneli papatya çayı, tüketimi sakinleştirme etkisi sayesinde uykuya geçişi kolaylaştıracaktır.

Ayran, papatya çayı, melisa çayı gibi içecekler de sakinleştirme özellikleri ile uykuya geçişi kolaylaştıracaktır.

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Aziz Soy
26.12.2022 15:29
Yogurt ye hemen uyutur.  
 
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