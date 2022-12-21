Limon kabuğunun faydaları neler? Limon kabuğu hangi hastalıklara iyi geliyor?

Limon kabuğu en az limonun içi kadar faydalı. Uzmanlar limon kabuğunu pek çok yemekte kullanılabileceğini ve içeriğinde mevcut olan diyet lifi sayesinde bağırsak sağlığını koruduğunu söylüyor. Peki, Limon kabuğunun faydaları neler? Limon kabuğu neye iyi geliyor?

Uzmanlar limon kabuğunun en az limon kadar faydalı olduğunu söylüyor. Limon kabuğunu rendeleme suretiyle pek çok yemek veya bitki çaylarına katılarak tüketilmesi tavsiye ediliyor.

LİMON KABUĞUNUN FAYDALARI NELER?

Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor. Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini sayesinde skorbüt oluşmuyor.

Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor. Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) sayesinde total kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

Bağırsakları koruyor. Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor. Hücre hasarını önlüyor İçerisindeki yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerde hasar oluşturan serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor.

Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını önlüyor. Kanser riskini azaltıyor Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor.

LİMON KABUĞU KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Avustralya’da yapılan bir çalışma ağız, boğaz ve mide kanserini riskini 40-50 oranında azalttığını ortaya koyuyor.