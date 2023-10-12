'Kızılcık Şerbeti' Fatih'i tokat manyağı yaptılar

Cuma günleri Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' oyuncusu Doğukan Güngör'ün dizide canlandırdığı Fatih karakteri, çocuğunun velayetini eşi Doğa'dan zorla aldığı için izleyicilerden tepki çekiyor.

'Fatih' karakterine tepki gösteren bir grup 'Fatihi.tokatla.com' diye bir site açtı.

Kızılcık Şerbeti' dizisinde Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakteri için açılan 'Fatih'i Tokatla' sitesinde karaktere birkaç günde 3 milyondan fazla tokat atıldı

Güngör, sitenin kendisine gönderilmesinin ardından, "Bu kadarını beklemiyordum" yorumunu yaptı.