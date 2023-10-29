Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı da çok ünlü bir isim çıktı. Kızı meğer Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızıymış.

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisi, ekrana geldiği günden itibaren cuma akşamlarının reyting rekortmeni oluyor. Sevilen dizide Kıvılcım'ın annesi Sönmez Hanım'a hayat veren Aliye Uzunatağan'ın kızı da çok ünlüymüş.

kizilcik-serbetinin-sonmezi-aliye-uzunataganin-kizi-bakin-kim-cikti-kizi-da-annesinin-izinde-1678779104-7827-w454-h298.jpg

Asıl ismi Saliha Aliye Uzunatağan olan usta oyuncu 24 Aralık 1951'de Çanakkale'de dünyaya geldi.

İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Uzunatağan, sayısız sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

kizilcik-serbetinin-sonmezi-aliye-uzunataganin-kizi-bakin-kim-cikti-kizi-da-annesinin-izinde-1678779108-8592-w679-h454.jpg

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Hoca'nın seslendirmesini yapan ünlü oyuncu, yıllardır tiyatro oyunlarında rol alıyordu.

Uzunatağan'ın ilk önemli televizyon deneyimi 1997'de Kara Melek dizisindeki Saliha Sökmen rolüyle oldu.

kizilcik-serbetinin-sonmezi-aliye-uzunataganin-kizi-bakin-kim-cikti-kizi-da-annesinin-izinde-1678779273-4162-w750-h415.jpg

Son yıllarda pek çok sinema ve televizyon projesinde rol alan Uzunatağan, 2022 yılında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat veriyor.

İşte Aliye Uzunatağan'ın kızı...

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Ayşecan Tatari'dir.

kizilcik-serbetinin-sonmezi-aliye-uzunataganin-kizi-bakin-kim-cikti-kizi-da-annesinin-izinde-1678783945-7872-w750-h391.jpg

Ayşecan Tatari, şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

kizilcik-serbeti-sonmez-aliye-uzuna-0cdb.jpg

İlgili Haberler
Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı
'Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahneye tepki yağdı
'Kızılcık Şerbeti' Fatih'i tokat manyağı yaptılar
Kızılcık Şerbeti'ne Sümbül geliyor. Ünal Ailesi'ne büyük şok
Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Cumhuriyetin 100. yılına özel TOGG kullanıcıları konvoy gerçekleştirdi Gündem
Cumhuriyetin 100. yılına özel TOGG kullanıcıları konvoy gerçekleştirdi
Çocuklar balık yakalamak isterken gölete düştü Gündem
Çocuklar balık yakalamak isterken gölete düştü
Gökyüzünde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu Gündem
Gökyüzünde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu
Çorum'da çıkan yangında 2 bin 500 saman balyası kül oldu Gündem
Çorum'da çıkan yangında 2 bin 500 saman balyası kül oldu
Hatay’da Cumhuriyet'in 100. yılında denizde 123 metre Türk Bayrağı açıldı Gündem
Hatay’da Cumhuriyet'in 100. yılında denizde 123 metre Türk Bayrağı açıldı
Aspendos’ta yüzüncü yıl coşkusu Kültür Sanat
Aspendos’ta yüzüncü yıl coşkusu
Yatırımını bu bankalara yapanlar yaşadı: Daha fazla alacaklar Ekonomi
Yatırımını bu bankalara yapanlar yaşadı: Daha fazla alacaklar