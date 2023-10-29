Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisi, ekrana geldiği günden itibaren cuma akşamlarının reyting rekortmeni oluyor. Sevilen dizide Kıvılcım'ın annesi Sönmez Hanım'a hayat veren Aliye Uzunatağan'ın kızı da çok ünlüymüş.

Asıl ismi Saliha Aliye Uzunatağan olan usta oyuncu 24 Aralık 1951'de Çanakkale'de dünyaya geldi.

İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Uzunatağan, sayısız sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Hoca'nın seslendirmesini yapan ünlü oyuncu, yıllardır tiyatro oyunlarında rol alıyordu.

Uzunatağan'ın ilk önemli televizyon deneyimi 1997'de Kara Melek dizisindeki Saliha Sökmen rolüyle oldu.

Son yıllarda pek çok sinema ve televizyon projesinde rol alan Uzunatağan, 2022 yılında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterine hayat veriyor.

İşte Aliye Uzunatağan'ın kızı...

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı, Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Ayşecan Tatari'dir.

Ayşecan Tatari, şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.