3 milyon kez tokatlanan Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, dizinin hayranlarının açtığı 'Fatih'i Tokatla' sitesi hakkında bir açıklama yaptı.

3 milyon kez tokatlanan Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, başarılı oyunculuk performansı sayesinde en nefret edilen isimlerden biri haline geldi.

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Dizide yer alan Fatih karakterinden ölümüne nefret eden izleyiciler de hınçlarını atabilmek için Fatih'i Tokatla adında bir site kurdu.

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Site kurulduktan sonra dizinin fanları 1 hafta bile dolmadan Fatih'i 3 milyondan fazla kez tokatladı.

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Muhabironline'a konuşan Doğukan Güngör, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Karakter tabii biraz enteresan yerlere gidince o yüzden yaratıcı bir şey bulunmuş. Oyuncu olarak malzemenin renkli olması hoşuma gidiyor diyeyim. Ama Fatih'in yaptıklarına altını çizeyim katılmıyorum."

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