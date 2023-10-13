3 milyon kez tokatlanan Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, başarılı oyunculuk performansı sayesinde en nefret edilen isimlerden biri haline geldi.

Dizide yer alan Fatih karakterinden ölümüne nefret eden izleyiciler de hınçlarını atabilmek için Fatih'i Tokatla adında bir site kurdu.

Site kurulduktan sonra dizinin fanları 1 hafta bile dolmadan Fatih'i 3 milyondan fazla kez tokatladı.

Muhabironline'a konuşan Doğukan Güngör, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Karakter tabii biraz enteresan yerlere gidince o yüzden yaratıcı bir şey bulunmuş. Oyuncu olarak malzemenin renkli olması hoşuma gidiyor diyeyim. Ama Fatih'in yaptıklarına altını çizeyim katılmıyorum."

