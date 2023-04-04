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  • Kızılcık Şerbeti'ne verilen 5 program durdurma cezasına itiraz edildi. Ünlüler de tepki göstermişti

Kızılcık Şerbeti'ne verilen 5 program durdurma cezasına itiraz edildi. Ünlüler de tepki göstermişti

Show TV'nin avukatları, RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti dizisi için mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:44
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Kızılcık Şerbeti'ne verilen 5 program durdurma cezasına itiraz

Kızılcık Şerbeti'ne verilen 5 program durdurma cezasına itiraz edildi. Ünlüler de tepki göstermişti
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 5 hafta program durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatları, önceki sabah mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu.

CEZA YAĞMIŞTI

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı.
RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi.

AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kararın ardından Show TV'nin avukatları dün sabah mahkemeye itiraz başvurusunu yaptı.

RTÜK'ün Nursema'nın zorla evlendirildiği gece camdan atıldığı ve yere düştüğü 2 dakikalık sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirilip ceza kestiği diziyle ilgili kararın cuma gününe kadar çıkması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre; Gold Film dizinin çekimlerine devam ediyor. Cuma gününün bölümü hazır. Eğer itiraz olumlu sonuçlanırsa dizi ekrana gelecek. Ancak Show TV'nin itirazı reddedilirse 7, 14, 21, 28 Nisan ile 5 Mayıs'ta dizi ekrana gelmeyecek.

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