RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağdı. Nurgül Yeşilçay ve Özge Gürel dizi ekibine destek oldu

Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından kadına şiddet gerekçesiyle verilen 5 kez yayın durdurma kararına tepki yağdı. Dün gece twitter’da açılan “RTÜK Kızılcık Şerbeti Dokunma” etiketine destek yağdı. Dizi sektöründe derin bir sessizlik varken Emre Kınay’ın ardından Nurgül Yeşilçay ile Özge Gürel de Kızılcık Şerbeti dizisindeki meslektaşlarına destek oldu. Yeşilçay “RTÜK Kızılcık Şerbeti Dokunma” etiketini paylaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özge Gürel de attığı tweet’le RTÜK’ün kararına tepki gösterdi ve “Kadına şiddeti dayatmalara, kısıtlamalara bahane etmek mi! Atılması gereken adımları hepimiz biliyoruz ve dizi yasaklamak bunlardan biri değil. RTÜK Kızılcık Şerbeti'ne Dokunma…” dedi.

Öte yandan “Kızılcık Şerbeti” dün Total’de 9.27 reytingle 2. oldu, AB’de 12.14, ABC1’de ise 13.12 reytingle zirvede yer aldı. Show TV pazartesi sabahı RTÜK’ün kararına itiraz edecek. İtiraz sonucu merakla bekleniyor.

